Al Jazeera сообщил о гибели как минимум 21 человека в секторе Газа

«Медицинские источники в Газе сообщают, что с утра сегодняшнего дня израильские силы убили в секторе по меньшей мере 21 палестинца», — говорится в публикации.
Уточняется, что среди погибших были дети. Еще восемь человек погибли возле пункта выдачи гуманитарной помощи.
20 июня Al Jazeera сообщил о 34 погибших в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа. Уточняется, что 11 человек умерли в результате попадания снаряда по жилому дому в центральной части города, а еще 23 палестинца стали жертвами в момент получения ими гуманитарной помощи.