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Al Jazeera сообщил о гибели как минимум 21 человека в секторе Газа

В результате военных действий Израиля в секторе Газа погиб как минимум 21 человек. Об этом 25 июня сообщает телеканал Al Jazeera.

Источник: Reuters

«Медицинские источники в Газе сообщают, что с утра сегодняшнего дня израильские силы убили в секторе по меньшей мере 21 палестинца», — говорится в публикации.

Уточняется, что среди погибших были дети. Еще восемь человек погибли возле пункта выдачи гуманитарной помощи.

20 июня Al Jazeera сообщил о 34 погибших в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа. Уточняется, что 11 человек умерли в результате попадания снаряда по жилому дому в центральной части города, а еще 23 палестинца стали жертвами в момент получения ими гуманитарной помощи.