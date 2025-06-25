Al Jazeera сообщил о гибели как минимум 21 человека в секторе Газа

20 июня Al Jazeera сообщил о 34 погибших в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа. Уточняется, что 11 человек умерли в результате попадания снаряда по жилому дому в центральной части города, а еще 23 палестинца стали жертвами в момент получения ими гуманитарной помощи.