WSJ: горевшее в Тихом океане судно с тысячами автомобилей на борту затонуло

Судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту, которое загорелось примерно три недели назад, затонуло в Тихом океане, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
Утверждается, что пожар и непогода ослабили конструкцию корабля. Он ушел на дно в международных водах, в месте, где глубина составляет около 4,8 тыс. метров.
Управляющая компания судна Zodiac Maritime находится в контакте с Береговой охраной США по этой ситуации. По сведениям организации, в числе машин, которые находились на борту, было около 800 электромобилей.
Авторы публикации отмечают, что литиевые батареи, используемые в таких изделиях, могут легко воспламеняться. Вместе с тем, как предполагается в статье, возгорание на судне вряд ли напрямую связано с перевозимыми автомобилями.
Напомним, о пожаре на судне Morning Midas стало известно 4 июня. Инцидент произошёл неподалёку от острова Адак, входящего в группу Алеутских островов. 11 июня Береговая охрана США опубликовала фотографии корабля, на которых можно было заметить, что он получил значительные повреждения.