Сенатор Пушков раскрыл, как утечка в разведке США повлияет на Трампа

Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана 13 июня. Тегеран ударил в ответ. Трамп поддержал Тель-Авив, назвав удар успешным, и призвал иранскую сторону заключить сделку по ядерной программе для избежания новых жертв. Позже Штаты направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые впоследствии обстреляли три ядерных объекта в Иране, повредив два из них. И США, и Израиль оправдывают свои действия тем, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, однако это не подтверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил об отсутствии у Тегерана подобных разработок.