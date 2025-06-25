Леопард утащил в лес четырехлетнюю девочку на глазах у матери

В Индии леопард совершил нападение на четырёхлетнюю девочку неподалёку от её жилища и унёс её в лесную чащу.
Трагический инцидент произошёл в штате Тамилнад. Малышка резвилась возле своего дома, когда хищник набросился на неё прямо на глазах у её матери. Зверь подхватил ребёнка и скрылся с ним в лесу.
В поисковой операции были задействованы сотрудники правоохранительных органов с кинологами, работники лесного хозяйства, а также применялись беспилотные летательные аппараты. Об этом информирует NDTV.
После почти 18-ти часов безостановочных поисков обезображенное тело девочки было найдено в отдаленном уголке леса, сообщается в публикации. Уточняется, что останки обезображенного ребёнка были обнаружены на расстоянии пяти километров от места, где произошло нападение.
Происшествие с участием леопарда посеяло страх среди местного населения. В настоящий момент власти планируют выследить хищника и произвести его отлов. Предполагается, что в дальнейшем леопард будет направлен в зоопарк.
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