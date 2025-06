Трамп пришел в бешенство после новостей о неудавшейся атаке на Иран

«Фейковые новости CNN вместе с провалившимся New York Times объединились в попытке уничтожить самых успешных военных ударов в истории!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что иранские ядерные объекты якобы полностью уничтожены. По его словам, общественность якобы ругает и CNN, и The New York Times.