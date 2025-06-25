Трамп пришел в бешенство после новостей о неудавшейся атаке на Иран

Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана 13 июня. После этого Тегеран совершил ответную атаку. США поддержали действия Израиля и направили к Ближнему Востоку авианосцы и бомбардировщики, которые обстреляли три ядерных объекта в Иране, повредив два из них. В Тегеране сообщили о том, что никаких химических утечек не произошло, страна вскоре восстановит всю поврежденную промышленность. И Вашингтон, и Тель-Авив оправдали свои действия тем, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял об отсутствии у Тегерана подобных программ.