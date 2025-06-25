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Учительница отправляла фото своей обнаженной груди 13-летнему ученику

В Великобритании судят лондонскую преподавательницу за совращение 13-летнего подростка.

В Великобритании судят лондонскую преподавательницу за совращение 13-летнего подростка.

В центре судебного разбирательства оказалась 28-летняя Джулия Йейтс. Женщине вменяют девять пунктов обвинения. По данным следствия, Йейтс, в частности, позволяла себе действия интимного характера в присутствии подростка, а также пересылала ему снимки своей обнаженной груди.

Первое слушание по ее делу прошло 23 июня 2025 года. В ходе краткого заседания обвиняемая лишь подтвердила свои анкетные данные. Вопросов касательно предъявленных ей правонарушений Йейтс не задавали. Об этом информирует Enfield Independent.

Основные судебные слушания назначены на октябрь 2026 года. В сентябре текущего года бывшая преподавательница сможет заявить о признании вины.

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