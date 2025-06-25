Учительница отправляла фото своей обнаженной груди 13-летнему ученику

В центре судебного разбирательства оказалась 28-летняя Джулия Йейтс. Женщине вменяют девять пунктов обвинения. По данным следствия, Йейтс, в частности, позволяла себе действия интимного характера в присутствии подростка, а также пересылала ему снимки своей обнаженной груди.