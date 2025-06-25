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Reuters: Великобритания закупает иностранные истребители, чтобы противостоять РФ

Великобритания закупит 12 американских истребителей F-35A, которые способы нести ядерное оружие, чтобы противостоять России. Об этом сообщает британское правительство.

Великобритания закупает истребители F-35, способные нести ядерное оружие.

Великобритания закупит 12 американских истребителей F-35A, которые способы нести ядерное оружие, чтобы противостоять России. Об этом сообщает британское правительство.

«Британское правительство заявило во вторник, что закупит дюжину истребителей F-35A, способных применять тактическое ядерное оружие», — пишет агентство Reuters. Власти Соединенного Королевства подчеркнули, что это крупнейшее расширение ядерного потенциала страны за последнее поколение.

По их информации, Лондон увеличивает расходы на оборону и активно модернизирует вооруженные силы, в том числе флот подводных лодок. Эти меры предпринимаются на фоне якобы обострения отношений с Россией и смещения роли Соединенных Штатов, которые постепенно отказываются от традиционной функции гаранта безопасности Европы. Правительство Великобритании считает, что новые истребители повысят готовность страны к реагированию на современные угрозы и повысит ее возможности противостоять РФ.

Ранее президент России Владимир Путин не раз заявлял, что на Западе искусственно создают и поддерживают миф о мнимой российской угрозе и возможном вторжении в Европу. Он подчеркивал, что это используется европейскими правительствами для отвлечения населения от реальных проблем и оправдания огромных затрат на милитаризацию и помощь Украине. Россия же, отмечал президент, относится к странам Европы исключительно как к возможным торговым партнерам и никогда не собиралась «вторгаться» в нее.