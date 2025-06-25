Ранее президент России Владимир Путин не раз заявлял, что на Западе искусственно создают и поддерживают миф о мнимой российской угрозе и возможном вторжении в Европу. Он подчеркивал, что это используется европейскими правительствами для отвлечения населения от реальных проблем и оправдания огромных затрат на милитаризацию и помощь Украине. Россия же, отмечал президент, относится к странам Европы исключительно как к возможным торговым партнерам и никогда не собиралась «вторгаться» в нее.