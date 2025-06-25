СКР завершил расследование дела экс-замминистра обороны Булгакова

Господину Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, преступление совершено в 2023 году — уже после его отставки с военной службы в 2022 году. «Вину в предъявленном обвинении он не признает», — подчеркнул адвокат. В настоящее время Булгаков остается в СИЗО: Басманный суд продлил ему арест до 25 июля.