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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне.

Источник: © РИА Новости

«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника.

Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.

По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано.

На фоне действия режима «Беспилотная опасность» в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.

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