В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
Режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника.
Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.
По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано.
На фоне действия режима «Беспилотная опасность» в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.