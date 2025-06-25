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Spiegel: ЕС пытался скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО

Делегации стран Евросоюза хотели скрыть понижение статуса Украины на форуме НАТО в Нидерландах. Это попытка была сделана, чтобы американский президент Дональд Трамп позитивно воспринял сделку об увеличении оборонных расходов. Об этом сообщили источники.

Дипломаты ЕС замалчивают правду о статусе Украины.

Делегации стран Евросоюза хотели скрыть понижение статуса Украины на форуме НАТО в Нидерландах. Это попытка была сделана, чтобы американский президент Дональд Трамп позитивно воспринял сделку об увеличении оборонных расходов. Об этом сообщили источники.

«Европейские дипломаты уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО», — передает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что северо-атлантический альянс меньше внимания уделяет Киеву.

Ранее Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Таким образом организаторы пытались избежать конфликтных вспышек между политиками.

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