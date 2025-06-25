В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело из-за нарушений при реконструкции очистных сооружений

В Бурятии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, которые обеспечивают очистку сточных вод, поступающих в реку Селенгу — главный приток Байкала. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
По версии следствия, чиновники допустили нецелевое использование бюджетных средств и некачественное выполнение работ, что привело к срыву сроков реконструкции и нанесло ущерб как экологии, так и государственной казне. Дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с тяжкими последствиями).
Очистные сооружения в Улан-Удэ имеют ключевое значение для экосистемы Байкала, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нарушения в их работе могут привести к загрязнению уникального озера.
Ранее сообщалось, что завершено расследование в отношении экс-замминистра обороны Булгакова.