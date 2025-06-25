В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело из-за нарушений при реконструкции очистных сооружений

По версии следствия, чиновники допустили нецелевое использование бюджетных средств и некачественное выполнение работ, что привело к срыву сроков реконструкции и нанесло ущерб как экологии, так и государственной казне. Дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с тяжкими последствиями).