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В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело из-за нарушений при реконструкции очистных сооружений

В Бурятии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, которые обеспечивают очистку сточных вод, поступающих в реку Селенгу — главный приток Байкала.

В Бурятии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, которые обеспечивают очистку сточных вод, поступающих в реку Селенгу — главный приток Байкала. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По версии следствия, чиновники допустили нецелевое использование бюджетных средств и некачественное выполнение работ, что привело к срыву сроков реконструкции и нанесло ущерб как экологии, так и государственной казне. Дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с тяжкими последствиями).

Очистные сооружения в Улан-Удэ имеют ключевое значение для экосистемы Байкала, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нарушения в их работе могут привести к загрязнению уникального озера.

Ранее сообщалось, что завершено расследование в отношении экс-замминистра обороны Булгакова.