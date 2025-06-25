Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Астане и выжил

В связи с инцидентом столичная полиция выступила с обращением к родителям и законным представителям, призвав усилить меры безопасности и проявлять максимальную внимательность. По данным полиции, с начала 2025 года в Астане зарегистрировано уже 40 случаев падения детей из окон, 10 из них — со смертельным исходом.