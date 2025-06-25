В Башкирии бизнесмены подкупили экс-заведующего ветеринарным участком

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, коммерсанты, занимающиеся куплей-продажей крупного рогатого скота, обратились к экс-заведующему подразделением ветеринарной станции с предложением систематически оформлять и выдавать ветеринарные свидетельства без фактического обязательного клинического осмотра животных за вознаграждение. Для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности они передали должностному лицу почти 50 тысяч рублей.