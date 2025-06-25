В Башкирии бизнесмены подкупили экс-заведующего ветеринарным участком

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, коммерсанты, занимающиеся куплей-продажей крупного рогатого скота, обратились к экс-заведующему подразделением ветеринарной станции с предложением систематически оформлять и выдавать ветеринарные свидетельства без фактического обязательного клинического осмотра животных за вознаграждение. Для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности они передали должностному лицу почти 50 тысяч рублей.
Обвиняемые признали свою вину. Уголовные дела направили в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу. В отношении заведующего ветеринарным участком ранее уже был вынесен приговор за получение взятки и служебный подлог.