Командирам разрешили проводить арест бойцов СВО без суда: за что можно получить дисциплинарное наказание

Дисциплинарный арест на СВО ранее назначался по решению судьи гарнизонного военного суда.
Командиры воинских частей, начальники военной полиции и гарнизонов получили право назначать военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), дисциплинарный арест без решения суда. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Какие нарушения могут привести к дисциплинарному аресту и как работает новый механизм — в материале URA.RU.
Новые правила дисциплинарного ареста.
Согласно указу президента и Федеральному закону № 231-ФЗ от 8 августа 2024 года, командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или гарнизонов могут назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые дисциплинарные проступки. Ранее такие меры применялись только по решению судьи гарнизонного военного суда. Арест назначается на срок до 10 суток за одно нарушение или до 15 суток при совокупности проступков.
За что можно получить арест.
Указ президента также уточняет право снятия дисциплинарного арестФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Закон четко определяет перечень грубых дисциплинарных проступков, за которые военнослужащие могут быть наказаны. К ним относятся:
Использование гаджетов в личных целях. Запрещено иметь при себе во время службы устройства с выходом в интернет, функциями записи или передачи геолокации, если они не используются для служебных задач. Это включает смартфоны, планшеты и другие гаджеты, способные распространять аудио-, фото-, видеоматериалы или данные о местоположении. Разглашение информации. Нарушением считается предоставление СМИ или публикация в интернете сведений о дислокации войск, деятельности воинских частей, а также личных данных военнослужащих, их семей или граждан, призванных на сборы, даже если информация не является гостайной. Нарушение уставных правил. Сюда входят неуставные взаимоотношения между военнослужащими, самовольное оставление части, уклонение от службы, нарушение правил несения боевого дежурства, караульной или пограничной службы. Ущерб военному имуществу. Уничтожение или повреждение имущества, включая случаи по неосторожности, а также нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. Эти меры применяются к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам.
Механизм применения ареста.
Дисциплинарный арест назначается на основе письменных материалов разбирательства и протокола о проступке. Срок разбирательства не превышает двух суток с момента, когда командиру стало известно о нарушении. Решение об аресте вступает в силу немедленно, а военный прокурор уведомляется в течение 24 часов. Снятие дисциплинарного взыскания возможно не ранее чем через три месяца для солдат и матросов, шесть месяцев для сержантов и старшин, год для прапорщиков и мичманов, при условии отсутствия новых проступков. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что гаджеты, используемые для служебных целей, под запрет не подпадают.
Почему на СВО запрещены гаджеты для личных целей.
В список запретов входит нарушение правил ведения службы или проявление неуставных отношенийФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Юрист Илья Русяев в комментарии NEWS.ru отметил, что запрет на гаджеты и разглашение информации направлен на защиту военной тайны, так как утечка данных может угрожать успеху операций. Закон опирается на Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Устав внутренней службы ВС РФ и закон «О государственной тайне». Новые нормы позволяют командирам оперативно реагировать на нарушения, минуя судебные процедуры, что, по мнению авторов, повышает эффективность дисциплинарного контроля.