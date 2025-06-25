Командирам разрешили проводить арест бойцов СВО без суда: за что можно получить дисциплинарное наказание

Использование гаджетов в личных целях. Запрещено иметь при себе во время службы устройства с выходом в интернет, функциями записи или передачи геолокации, если они не используются для служебных задач. Это включает смартфоны, планшеты и другие гаджеты, способные распространять аудио-, фото-, видеоматериалы или данные о местоположении. Разглашение информации. Нарушением считается предоставление СМИ или публикация в интернете сведений о дислокации войск, деятельности воинских частей, а также личных данных военнослужащих, их семей или граждан, призванных на сборы, даже если информация не является гостайной. Нарушение уставных правил. Сюда входят неуставные взаимоотношения между военнослужащими, самовольное оставление части, уклонение от службы, нарушение правил несения боевого дежурства, караульной или пограничной службы. Ущерб военному имуществу. Уничтожение или повреждение имущества, включая случаи по неосторожности, а также нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. Эти меры применяются к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам.