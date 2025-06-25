Две машины загорелись на парковке на юго-востоке Москвы

20 мая на платной трассе в районе Одинцово Московской области желтый автомобиль марки McLaren на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а потом взорвался. Позже выяснилось, что в тот момент за рулем машины находился 44-летний гонщик Василий Куденко с первым разрядом по автоспорту.