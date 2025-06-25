Две машины загорелись на парковке на юго-востоке Москвы

Две машины загорелись на парковке на юго-востоке столицы, пострадал еще один автомобиль. Об этом агентству «Москва» в среду, 25 июня, сообщил источник.
Уточняется, что инцидент случился на Волжском бульваре, 3, корпус 2.
— Произошло возгорание двух легковых автомобилей, которые стояли на парковке. В результате пострадал еще один третий автомобиль, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.
24 июня каршеринг влетел в припаркованные машины в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы.
20 мая на платной трассе в районе Одинцово Московской области желтый автомобиль марки McLaren на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а потом взорвался. Позже выяснилось, что в тот момент за рулем машины находился 44-летний гонщик Василий Куденко с первым разрядом по автоспорту.