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Две машины загорелись на парковке на юго-востоке Москвы

Две машины загорелись на парковке на юго-востоке столицы, пострадал еще один автомобиль. Об этом агентству «Москва» в среду, 25 июня, сообщил источник.

Две машины загорелись на парковке на юго-востоке столицы, пострадал еще один автомобиль. Об этом агентству «Москва» в среду, 25 июня, сообщил источник.

Уточняется, что инцидент случился на Волжском бульваре, 3, корпус 2.

— Произошло возгорание двух легковых автомобилей, которые стояли на парковке. В результате пострадал еще один третий автомобиль, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.

24 июня каршеринг влетел в припаркованные машины в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы.

20 мая на платной трассе в районе Одинцово Московской области желтый автомобиль марки McLaren на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а потом взорвался. Позже выяснилось, что в тот момент за рулем машины находился 44-летний гонщик Василий Куденко с первым разрядом по автоспорту.