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Ещё двух участников ОПГ из Черемхово задержали в Иркутске

Сотрудники полиции Иркутска задержали двоих жителей Черемхово, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Источник: РИА "Новости"

Мужчины 25 и 33 лет скрывались в Свердловском районе Иркутска, где снимали квартиру. Они были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Задержанные участвовали в деятельности преступной группы. В январе 2025 года они в составе группы избили 34-летнего мужчину в Черемхово и несколько раз ударили его ножом. Пострадавший выжил.

В марте 2025 года во дворе многоквартирного дома группа расстреляла из травматического пистолета машину, в салоне которого сидело трое мужчин. Эти мужчины конфликтовали с данной группой.

Пятеро участников преступной группы уже задержаны и находятся в СИЗО. Теперь к ним присоединятся ещё двое. Ведётся следствие.