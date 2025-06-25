Ещё двух участников ОПГ из Черемхово задержали в Иркутске

Мужчины 25 и 33 лет скрывались в Свердловском районе Иркутска, где снимали квартиру. Они были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Задержанные участвовали в деятельности преступной группы. В январе 2025 года они в составе группы избили 34-летнего мужчину в Черемхово и несколько раз ударили его ножом. Пострадавший выжил.
В марте 2025 года во дворе многоквартирного дома группа расстреляла из травматического пистолета машину, в салоне которого сидело трое мужчин. Эти мужчины конфликтовали с данной группой.
Пятеро участников преступной группы уже задержаны и находятся в СИЗО. Теперь к ним присоединятся ещё двое. Ведётся следствие.