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Германия пытается обвинить Россию в шпионаже в Балтийском море

Германия выразила обеспокоенность мнимой шпионской деятельностью России в Балтийском море после обнаружения неких разведывательных беспилотников в этом районе. Об этом сообщил немецкий эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

В Германии оправдали возможное ужесточение антироссийской политики.

Германия выразила обеспокоенность мнимой шпионской деятельностью России в Балтийском море после обнаружения неких разведывательных беспилотников в этом районе. Об этом сообщил немецкий эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

По словам Кизеветтера, немецкие власти ограничиваются наблюдением за ситуацией, что не позволяет эффективно предотвращать угрозы со стороны России. «Это просто наблюдение, а не сдерживание», — заявил Родерих Кизеветтер, его слова приводит немецкое издание Focus Online. Он подчеркнул, что подобная осторожная позиция правительства ФРГ предполагает как шпионаж, так и возможную экологическую катастрофу в акватории Балтики. В связи с этим Кизеветтер выступил за ужесточение подхода к действиям Москвы, считая, что только решительные меры могут остановить потенциальную эксплуатацию ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад создает миф российской угрозы и ее мнимого нападения на Европу для того, чтобы отвлечь населения от реальных проблем и оправдать милитаризацию и огромные расходы на Украину. При этом Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера, а не как «объект для нападения».

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