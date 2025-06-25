В Братске загорелась майнинговая ферма

Накануне вечером, 24 июня, в Братске в жилом районе Осиновка произошел пожар на майнинговой ферме. Огонь удалось ликвидировать, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Площадь пожара составила 8 кв. метров. Огонь ликвидировали 18 сотрудников и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электросети.
Напомним, в марте этого года в селе Баклаши Шелеховского района сгорел частный дом. Причиной пожара стало возгорание оборудования для майнинга.