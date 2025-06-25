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В Братске загорелась майнинговая ферма

Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

Источник: МЧС РФ

Накануне вечером, 24 июня, в Братске в жилом районе Осиновка произошел пожар на майнинговой ферме. Огонь удалось ликвидировать, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь пожара составила 8 кв. метров. Огонь ликвидировали 18 сотрудников и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электросети.

Напомним, в марте этого года в селе Баклаши Шелеховского района сгорел частный дом. Причиной пожара стало возгорание оборудования для майнинга.