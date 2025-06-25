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Тысячи пассажиров застряли в Курумоче из-за задержки 30 рейсов 24−25 июня

Из-за введенных ограничений на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников, аэропорт Самары Курумоч более 12 часов не принимает и не выпускает самолеты.

Из-за введенных ограничений на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников, аэропорт Самары Курумоч более 12 часов не принимает и не выпускает самолеты.

За это время было задержано 30 рейсов, пять из них официально отменены.

Пассажиры, направлявшиеся в Москву, Новосибирск, Ереван, Душанбе, Сочи, Санкт-Петербург и другие города, застряли в терминале без возможности вылететь.

Некоторые из них находятся в аэропорту круглые сутки, жалуются на отсутствие мест в отелях и перегруженность зон ожидания.

«Рейсы переносят по нескольку раз, задержки превышают 12 часов. Воду и еду дают, но негде присесть, хочется просто прилечь», — пишут пользователи в соцсетях.

Авиакомпании сообщают, что гостиницы переполнены, но продолжают поиск свободных мест. Первыми расселяют пожилых пассажиров и мам с детьми.

Ограничения были введены после того, как в регионе был обнаружен и сбит беспилотник. Угроза до сих пор не отменена, поэтому авиасообщение временно приостановлено. Об этом рассказала «КП в Самаре».

Власти и представители аэропорта заверяют: пассажирам обеспечивают питание и информирование. Как только ситуация стабилизируется, полеты возобновят.

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