В Ростовской области за пьяную езду осудили тракториста

В Шолоховском районе Ростовской области местный тракторист, уже лишенный прав за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. На этот раз его «прогулка» закончилась уже через 10 минут при встрече с нарядом ДПС.
— Я был нетрезв. Когда меня остановил наряд ДПС, не стал отрицать, что пил. Но освидетельствование пройти не захотел, — рассказал в суде 46-летний Сергей.
Как выяснилось, мужчина ранее уже был лишен водительских прав на полтора года за аналогичное нарушение.
— Правда, я так и не сдал тогда документ. Я тракторист, поэтому права мне необходимы, — пояснил он.
В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Верхнедонского района Руслан Ширшов, суд признал вину мужчины и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года.