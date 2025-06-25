На Сахалине 80-летнюю пенсионерку обвинили в фиктивной регистрации иностранцев

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против 80-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации иностранцев.
По данным полиции, женщина оформила 32 иностранных гражданина в своем частном доме, расположенном в пригороде областного центра, хотя фактически они там никогда не проживали. Правоохранители установили, что у пенсионерки не было намерения предоставлять им жилье.
«Отделом дознания ОП УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 80-летней местной жительницы. Выяснилось, что фигурантка, имея в собственности частный дом в пригороде областного центра, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 32 иностранных граждан с указанием своего жилища как места их постоянного пребывания», — рассказали в ведомстве.
Ее действия квалифицировали по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания в России.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело из-за нарушений при реконструкции очистных сооружений.