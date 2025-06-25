В Самаре разоблачена схема незаконного вывода 243 тыс. долларов в Турцию

Как сообщили 24 июня 2025 года в Самарской таможне, совместными усилиями с УФСБ России по Ульяновской области удалось раскрыть факт незаконного перевода средств за границу.
Директор одной из местных компаний подозревается в использовании фиктивных документов для вывода валюты в Турцию.
По версии следствия, мужчина заключал договоры с якобы существующими турецкими фирмами, указывая в бумагах поставки строительных материалов.
На самом деле никаких сделок не было — таким образом он нелегально перевёл за рубеж свыше 243 тысяч долларов США.
В связи с этим Самарской таможней было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов для перевода средств на счета нерезидентов.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
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