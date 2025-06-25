ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 25 июня: подробности

В Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Инциденты произошли в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В Таганроге упавший БПЛА спровоцировал возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Огонь охватил около 30 квадратных метров, также была разрушена стена. Кроме того, пострадало здание спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивной. В Азове обломки беспилотника повредили крышу зернового склада в порту. Рядом загорелся камыш на площади до 5 квадратных метров.
По словам Слюсаря, жертв и пострадавших в результате атак нет. Подробности о последствиях на земле уточняются.
«В обоих случаях никто из людей не пострадал. На место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы», — добавил глава региона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что украинские силы активно используют беспилотники для ударов по региону. По его словам, в области идет массированная атака с применением ударных дронов самолетного типа. Несколько аппаратов уже сбили.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона. В результате некоторые энергообъекты получили повреждения, что вызвало частичное отключение электричества. Масштаб последствий пока не уточняется.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских войск по гражданским целям в России стали прямым следствием поддержки со стороны Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства.