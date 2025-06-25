СМИ: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО… Когда во вторник президент Трамп прибыл в Нидерланды для участия в ежегодной встрече союзников по НАТО, он отчаянно пытался сохранить хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном, ругаясь и уговаривая, чтобы история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана в минувшие выходные и за посредничество в заключении мирного соглашения несколькими днями спустя. Но всего через несколько часов после того, как он приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары “уничтожили” ядерные программы Ирана», — пишет издание.