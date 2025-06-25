В Пермском крае на пожаре погибли сын и мать

Поздно вечером 24 июня в поселке Большая Соснова произошел пожар. В 23:15 на улице Набережной загорелся частный дом вместе с верандой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные — в тушении участвовали 14 человек и 5 единиц техники. Огонь распространился на площади 48 квадратных метров. Пожар удалось локализовать уже через минуту после прибытия, а полностью потушить — к 23:36.
Во время работ спасатели обнаружили тела двух человек — 51-летней женщины и ее 32-летнего сына. Спасти их не удалось.
Сейчас на месте трагедии работают специалисты — дознаватель МЧС и следователь СК. Им предстоит выяснить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.