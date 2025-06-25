В Кемеровской области подросток получил срок за повреждение 21 надгробия на кладбище

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес приговор 16-летнему подростку, который вместе с 15-летним другом повредил 21 надгробие на местном кладбище. Инцидент произошел в июне 2024 года, когда несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения разгромили могильные памятники. Суд учел раскаяние виновных и их активное участие в восстановлении повреждений, назначив старшему из них 1 год условно по статье о порче надмогильных сооружений.