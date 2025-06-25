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Слюсарь: В Азове повреждены крыша и окна промпредприятия после атаки БПЛА

В Таганроге результате атаки украинских беспилотников было повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах. Кроме того, по ул. Попова произошёл обрыв линии электропередачи. Об этом сообщил губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших среди людей нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что сегодня службы приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить остекление. Ночью ПВО отразила атаки БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах.

Напомним, что ранее в Таганроге произошёл пожар на стадионе «Форте Арена» в результате воздушной атаки. Загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, была разрушена стена. Кроме того, пострадало здание спорткомплекса «Авангард».

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