Бусаргин сообщил о пострадавшем после отражения атаки ВСУ в Саратовской области

В Саратовской области в результате атаки украинских военных пострадал мирный житель. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в нескольких районах. На местах работают оперативные службы.
— Есть один пострадавший. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — написал он в Telegram-канале.
Информацию о возможных разрушениях Бусаргин не привел.
Беспилотник упал на стадион «Форт Арена» в Таганроге, загорелась кровля. Об этом 25 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Силы ПВО отразили воздушную атаку на регион. Уточняется, что кровля стадиона загорелась на площади 30 квадратных метров.
Вечером 24 июня 22 украинских БПЛА были ликвидированы над семью регионами России.