В Ростовской области повреждены жилые дома и предприятие из-за атаки дронов ВСУ

В Таганроге и Азове после атаки украинских БПЛА повреждены здания.
В результате ночной атаки беспилотников в Таганроге и Азове повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по переулку Трудовых резервов», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в Таганроге также оборвана линия электропередачи, а в Азове повреждения получили кровля складского помещения и крыша и окна здания промышленного предприятия.
Слюсарь уточнил, что начнутся восстановительные работы в Таганроге и Азове начнутся сегодня же. В частности, жителям пострадавших многоквартирных домов окажут помощь в замене остекления.
В ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников ВСУ на территории Мясниковского и Неклиновского районов Ростовской области. По словам главы города, среди жителей пострадавших нет.