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В Перми врачи спасли ребенка, выпавшего с 10-го этажа

В Перми с десятого этажа выпала двухлетняя девочка. К моменту прибытия скорой она находилась в сознании, но тяжело дышала. Врачи поставили ей обезболивающее и сразу сообщили, чтобы в больнице готовились к экстренной операции. Как правило, при падении с высоких этажей фиксируются переломы костей, внутреннее кровотечение.

Источник: РИА "Новости"

— Сообщение о падении ребенка с десятого этажа, который мы называем «смертельным», ничего хорошего не предвещало, — говорит дежурный хирург пермской краевой детской больницы Артур Дмитришин. — А тут девочка в сознании — это чудо. Мы осмотрели ее, у нее даже травматического шока не было, хотя без него такие случаи не обходятся. При КТ у ребенка обнаружили пневмоторакс — воздух скопился в груди.

Врачи прямо в реанимации провели операцию, и дыхание восстановилось. Принялись обследовать ребенка дальше и вдруг осознали, что больше никаких травм у девочки нет. Через несколько дней, при выписке, малышка бодро махала ручкой врачам.