В Перми врачи спасли ребенка, выпавшего с 10-го этажа

— Сообщение о падении ребенка с десятого этажа, который мы называем «смертельным», ничего хорошего не предвещало, — говорит дежурный хирург пермской краевой детской больницы Артур Дмитришин. — А тут девочка в сознании — это чудо. Мы осмотрели ее, у нее даже травматического шока не было, хотя без него такие случаи не обходятся. При КТ у ребенка обнаружили пневмоторакс — воздух скопился в груди.
Врачи прямо в реанимации провели операцию, и дыхание восстановилось. Принялись обследовать ребенка дальше и вдруг осознали, что больше никаких травм у девочки нет. Через несколько дней, при выписке, малышка бодро махала ручкой врачам.