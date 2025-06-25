В Перми врачи спасли ребенка, выпавшего с 10-го этажа

— Сообщение о падении ребенка с десятого этажа, который мы называем «смертельным», ничего хорошего не предвещало, — говорит дежурный хирург пермской краевой детской больницы Артур Дмитришин. — А тут девочка в сознании — это чудо. Мы осмотрели ее, у нее даже травматического шока не было, хотя без него такие случаи не обходятся. При КТ у ребенка обнаружили пневмоторакс — воздух скопился в груди.