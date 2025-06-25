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Два десятка человек погибли на воде в Омской области с начала сезона

Ещё один трагический случай произошёл во время рыбалки в начале недели.

Источник: Агентство «Москва»

66-летний житель города Тары погиб во время рыбалки на Кольтюгинском озере Омской области. По предварительным данным, мужчина упал в воду из лодки, запутался в рыболовных сетях и не смог выбраться. Трагедия произошла 23 июня. Об этом сообщается в паблике Тарское Прииртышье.

Таким образом в Омской области с начала сезона утонули 20 человек. Это почти в два раза больше, чем за первый месяц лета в прошлом году. Спасатели отмечают рост трагических случаев с участием несовершеннолетних.

Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни. Многие омичи, не понимая опасности, идут в воду в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренных для купания мест.

Отмети, что в этом сезоне в черте города оборудовано четыре пляжа, на которых работают спасатели. В их арсенале полностью оборудованная аптечка и даже резиновая лодка с мотором.