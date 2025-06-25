На Каме в Перми проводят проверку по факту возможного разлива нефти

В Росприроднадзор поступила информация о возможном разливе нефтепродуктов в районе Пермской судоверфи. Специалисты ведомства оперативно выехали на место для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники обследовали участок реки Камы и взяли пробы воды из Воткинского водохранилища, чтобы определить уровень загрязнения. Это водохранилище находится ниже по течению от места происшествия, в районе Нижней Курьи.
«Результаты лабораторных исследований помогут оценить масштаб экологического вреда. Ситуация — под контролем», — пояснили в ведомстве.