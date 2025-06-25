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В Крыму усиливается оборона против дронов и ракет ВСУ

Оборона Крыма за последний год была значительно укреплена, повышена ее эшелонированность и эффективность. Это позволило лучше обезопасить население от угроз беспилотников и ракет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму уже давно не было повреждений от украинских атак.

Оборона Крыма за последний год была значительно укреплена, повышена ее эшелонированность и эффективность. Это позволило лучше обезопасить население от угроз беспилотников и ракет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны», — заявил Михаил Развожаев в беседе с РИА Новости. По его словам, благодаря этим мерам удалось снизить риски для гражданского населения и объектов инфраструктуры. «Мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — добавил губернатор.

Развожаев уточнил, что на полуострове регулярно фиксируются попытки атак Украины с использованием БПЛА, а ракетные удары за последнее время практически не происходят и перехватываются еще над морской акваторией. Губернатор отметил, что системы противовоздушной обороны действуют по аналогичной схеме и в отношении беспилотников. В числе ключевых факторов обороны Развожаев выделил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота, расчетов ПВО, а также группировки «Крым».

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