Ранее сообщалось, что теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был спланирован и осуществлён в интересах руководства Украины. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что это «бесчеловечное преступление» было совершено с целью дестабилизации политической ситуации в России. Следствие пришло к выводу, что организаторами являются представители украинских властей, стремившиеся посеять страх и хаос среди населения страны. Ущерб от теракта составил около 6 млрд рублей.