Иран и Израиль наносят удары, несмотря на перемирие: что произошло на 12-й день войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетные удары из Ирана. Воздушная тревога была объявлена в Хайфе, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и у ядерного реактора в Димоне. По данным Axios, Иран выпустил не менее пяти ракет, в результате чего, по информации израильских медиков, погибли четыре человека. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил в соцсетях, что атаки были прекращены за два часа до предполагаемого вступления перемирия в силу, а агентство IRNA отрицало запуски ракет после объявления о прекращении огня. В ответ Израиль нанес удар по радиолокационной станции близ Тегерана, расценив действия Ирана как нарушение договоренностей.