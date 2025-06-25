Водитель пострадал в загоревшейся иномарке в Омском районе

24 июня в 11:40 на обочине дороги в Омском районе вспыхнул салон легковой иномарки. На место происшествия прибыли шестеро сотрудников МЧС России. Они потушили пламя к 12:04. В ведомстве уточнили, что водитель был госпитализирован с термическими ожогами.