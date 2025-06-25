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Водитель пострадал в загоревшейся иномарке в Омском районе

Спасатели ликвидировали огонь за 24 минуты.

Источник: Комсомольская правда

24 июня в 11:40 на обочине дороги в Омском районе вспыхнул салон легковой иномарки. На место происшествия прибыли шестеро сотрудников МЧС России. Они потушили пламя к 12:04. В ведомстве уточнили, что водитель был госпитализирован с термическими ожогами.

«Возгорание произошло на общей площади пять м² в припаркованном автомобиле рядом с дорогой. Огнеборцы задействовали одну единицу специальной техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время дознаватели министерства ЧС устанавливают причину пожара и уточняют его обстоятельства.

Ранее «КП Омск» сообщила, пригородные автобусные маршруты № 339 и 340 остались без перевозчика.