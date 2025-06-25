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На улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой

Вечером 24 июня на проезжей части на улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой. По данным МВД Башкирии, участники конфликта применили газовое и травматическое оружия.

Источник: Pixabay

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали мужчин и изъяли у них пистолеты.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего и будет дана процессуальная оценка действиям участников, — добавили в МВД.