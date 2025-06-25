На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали мужчин и изъяли у них пистолеты.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего и будет дана процессуальная оценка действиям участников, — добавили в МВД.
Вечером 24 июня на проезжей части на улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой. По данным МВД Башкирии, участники конфликта применили газовое и травматическое оружия.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали мужчин и изъяли у них пистолеты.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего и будет дана процессуальная оценка действиям участников, — добавили в МВД.