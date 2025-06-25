Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске задержали еще двух подозреваемых в нападении и расстреле машины

В январе 2025 года группа мужчин жестоко избила 34-летнего жители Черемхово.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается расследования громкого уголовного дела о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Напомним, в январе 2025 года группа мужчин жестоко избила 34-летнего жители Черемхово. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СК региона, они наносили удары кастетом и ножом, после чего пострадавший с тяжелыми травмами попал в больницу.

— А в марте те же преступники расстреляли из травматического пистолета автомобиль с тремя людьми внутри — все случилось из-за ранее вспыхнувшего конфликта, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Ранее пятерых участников банды уже арестовали, но трое скрылись. Двоих из них — 33 и 25 лет — нашли в Иркутске, где они прятались в съемной квартире в Свердловском районе. Задержание провели бойцы СОБР Росгвардии при поддержке полиции.

Теперь все семеро фигурантов находятся под стражей, но оперативники продолжают поиск последнего скрывающегося подозреваемого и проверяют возможные другие преступления группы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК Бурятии проверяют информацию о противоправных действиях с 14-летней девочкой.