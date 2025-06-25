В Иркутске задержали еще двух подозреваемых в нападении и расстреле машины

В Иркутской области продолжается расследования громкого уголовного дела о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Напомним, в январе 2025 года группа мужчин жестоко избила 34-летнего жители Черемхово. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СК региона, они наносили удары кастетом и ножом, после чего пострадавший с тяжелыми травмами попал в больницу.