В Иркутске задержали еще двух подозреваемых в нападении и расстреле машины

В Иркутской области продолжается расследования громкого уголовного дела о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Напомним, в январе 2025 года группа мужчин жестоко избила 34-летнего жители Черемхово. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СК региона, они наносили удары кастетом и ножом, после чего пострадавший с тяжелыми травмами попал в больницу.
— А в марте те же преступники расстреляли из травматического пистолета автомобиль с тремя людьми внутри — все случилось из-за ранее вспыхнувшего конфликта, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Ранее пятерых участников банды уже арестовали, но трое скрылись. Двоих из них — 33 и 25 лет — нашли в Иркутске, где они прятались в съемной квартире в Свердловском районе. Задержание провели бойцы СОБР Росгвардии при поддержке полиции.
Теперь все семеро фигурантов находятся под стражей, но оперативники продолжают поиск последнего скрывающегося подозреваемого и проверяют возможные другие преступления группы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК Бурятии проверяют информацию о противоправных действиях с 14-летней девочкой.