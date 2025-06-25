Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области», — сообщили там.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше