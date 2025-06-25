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Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, над территорией Ростовской области уничтожили семь беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области», — сообщили там.

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