Силы ПВО РФ ночью сбили 18 дронов ВСУ над территорией страны

Силы ПВО за ночь ликвидировали 18 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сообщается, что семь дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Республикой Крым. По два украинских дрона уничтожили над Краснодаром, Курском и акваторией Черного моря, а также один — над территорией Брянской области.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Ночью 25 июня беспилотник упал на стадион «Форт Арена» в Таганроге, загорелась кровля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, силы ПВО отразили воздушную атаку на регион. Уточняется, что кровля стадиона загорелась на площади 30 квадратных метров.
Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских военных пострадал мирный житель. Он добавил, что средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в нескольких районах. На местах работают оперативные службы.