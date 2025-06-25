В Приморье за неделю утонули четыре ребенка: омбудсмен призывает к осторожности

Все случаи произошли при схожих обстоятельствах: дети купались без присмотра взрослых и не умели плавать.
Первый трагический инцидент зафиксирован 18 июня в Дальнереченске на реке Большая Уссурка.
«Двое из ребят — мальчик и девочка — не умели плавать. Их сбило течение. Девочку удалось вытащить, а 15-летний Никита погиб», — рассказала Романова.
Следующим днем, 19 июня, на пляже в районе станции «Чайка» Амурского залива компания подростков решила искупаться вечером.
«Один из мальчиков выбрался, второго — Германа — не удалось спасти», — уточнила уполномоченный.
23 июня в Лесозаводске на реке Уссури две подруги вошли в воду и были унесены течением. Одна из девочек схватилась за ветку и позвала на помощь, вторая — Дарина — до сих пор не найдена.
Наконец, 24 июня в селе Константиновка Октябрьского района три девочки играли у реки Раздольная. Течение унесло сначала одну из них, а затем и вторую. В живых осталась только одна — 12-летняя Аня, которая «не умела плавать, но раньше уже бывала у воды с подругами — все казалось безопасным».
«Никто из этих ребят не собирался умирать. Все просто хотели провести классное лето. Пожалуйста, поговорите со своими детьми», — призвала Ольга Романова.
По данным Следственного комитета России, по фактам гибели несовершеннолетних возбуждены уголовные дела. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.