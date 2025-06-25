В Приморье за неделю утонули четыре ребенка: омбудсмен призывает к осторожности

Наконец, 24 июня в селе Константиновка Октябрьского района три девочки играли у реки Раздольная. Течение унесло сначала одну из них, а затем и вторую. В живых осталась только одна — 12-летняя Аня, которая «не умела плавать, но раньше уже бывала у воды с подругами — все казалось безопасным».