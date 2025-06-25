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В Приморье за неделю утонули четыре ребенка: омбудсмен призывает к осторожности

В Приморском крае с 18 по 24 июня в водоемах региона утонули четыре несовершеннолетних, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ольги Романовой.

Все случаи произошли при схожих обстоятельствах: дети купались без присмотра взрослых и не умели плавать.

Первый трагический инцидент зафиксирован 18 июня в Дальнереченске на реке Большая Уссурка.

«Двое из ребят — мальчик и девочка — не умели плавать. Их сбило течение. Девочку удалось вытащить, а 15-летний Никита погиб», — рассказала Романова.

Следующим днем, 19 июня, на пляже в районе станции «Чайка» Амурского залива компания подростков решила искупаться вечером.

«Один из мальчиков выбрался, второго — Германа — не удалось спасти», — уточнила уполномоченный.

23 июня в Лесозаводске на реке Уссури две подруги вошли в воду и были унесены течением. Одна из девочек схватилась за ветку и позвала на помощь, вторая — Дарина — до сих пор не найдена.

Наконец, 24 июня в селе Константиновка Октябрьского района три девочки играли у реки Раздольная. Течение унесло сначала одну из них, а затем и вторую. В живых осталась только одна — 12-летняя Аня, которая «не умела плавать, но раньше уже бывала у воды с подругами — все казалось безопасным».

«Никто из этих ребят не собирался умирать. Все просто хотели провести классное лето. Пожалуйста, поговорите со своими детьми», — призвала Ольга Романова.

По данным Следственного комитета России, по фактам гибели несовершеннолетних возбуждены уголовные дела. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.