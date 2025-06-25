За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников

Наибольшее количество беспилотников — семь — уничтожено над территорией Ростовской области. Четыре БПЛА перехвачено над Республикой Крым. По два дрона сбили над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожили над Брянской областью.
Ранее расчёты противовоздушной обороны за полтора часа сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. 12 дронов уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше