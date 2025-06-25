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NYT: утечка данных об ударах США по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

Триумф Дональда Трампа на саммите НАТО в Нидерландах был омрачен утечкой доклада американской разведки о недавних ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.

Визит Трампа на саммит НАТО был омрачен утечкой доклада американской разведки.

Триумф Дональда Трампа на саммите НАТО в Нидерландах был омрачен утечкой доклада американской разведки о недавних ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО», — приводит слова издание. По данным издания, глава Белого дома рассчитывал использовать саммит в качестве демонстрации политической победы после серии воздушных ударов, а также после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако всего через несколько часов после прибытия американской делегации в Гаагу в прессу попал отчет Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО), в котором поставлена под сомнение эффективность этих атак.

Согласно докладу, подготовленному Пентагоном, удары не нанесли критического ущерба ядерной инфраструктуре Тегерана, как ранее утверждал президент. Это противоречие, отмечает NYT, подорвало заявления Трампа о полном уничтожении военного ядерного потенциала Ирана и нанесло ощутимый удар по его внешнеполитическому имиджу.

Соединенные Штаты 22 июня нанесли удары по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ на это власти Тегерана заявили, что примут меры аналогичного масштаба в отношении Вашингтона. Спустя несколько дней иранская сторона атаковала американские объекты, находящиеся в Катаре. Однако затем Трамп заявил, что стороны ближневосточного конфликта практически договорились о мире. Президент США также угрожающе заявил, что если конфликт не будет исчерпан, то обе стороны пожалеют об этом.

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