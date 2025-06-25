NYT: утечка данных об ударах США по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

Визит Трампа на саммит НАТО был омрачен утечкой доклада американской разведки.
Триумф Дональда Трампа на саммите НАТО в Нидерландах был омрачен утечкой доклада американской разведки о недавних ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО», — приводит слова издание. По данным издания, глава Белого дома рассчитывал использовать саммит в качестве демонстрации политической победы после серии воздушных ударов, а также после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако всего через несколько часов после прибытия американской делегации в Гаагу в прессу попал отчет Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО), в котором поставлена под сомнение эффективность этих атак.
Согласно докладу, подготовленному Пентагоном, удары не нанесли критического ущерба ядерной инфраструктуре Тегерана, как ранее утверждал президент. Это противоречие, отмечает NYT, подорвало заявления Трампа о полном уничтожении военного ядерного потенциала Ирана и нанесло ощутимый удар по его внешнеполитическому имиджу.
Соединенные Штаты 22 июня нанесли удары по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ на это власти Тегерана заявили, что примут меры аналогичного масштаба в отношении Вашингтона. Спустя несколько дней иранская сторона атаковала американские объекты, находящиеся в Катаре. Однако затем Трамп заявил, что стороны ближневосточного конфликта практически договорились о мире. Президент США также угрожающе заявил, что если конфликт не будет исчерпан, то обе стороны пожалеют об этом.