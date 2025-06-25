NYT: утечка данных об ударах США по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО», — приводит слова издание. По данным издания, глава Белого дома рассчитывал использовать саммит в качестве демонстрации политической победы после серии воздушных ударов, а также после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако всего через несколько часов после прибытия американской делегации в Гаагу в прессу попал отчет Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО), в котором поставлена под сомнение эффективность этих атак.