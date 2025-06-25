В ДТП с грузовиками в Тверской области погибло два человека

«На ФАД М-10 “Россия” Конаковского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП два человека погибли, и еще два получили травмы», — сообщается в Telegram-канале ГАИ Тверской области.
По предварительной информации, на 136 километре трассы М-10 «Россия» водитель бензовоза не учел дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который впоследствии столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем MAN.
Уточняется, что погибли водитель и пассажир бензовоза, водители грузовиков получили травмы.