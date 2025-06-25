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В ДТП с грузовиками в Тверской области погибло два человека

РЯЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Бензовоз и два грузовых автомобиля столкнулись на М-10 в Тверской области, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.

Источник: Госавтоинспекция Тверской области

«На ФАД М-10 “Россия” Конаковского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП два человека погибли, и еще два получили травмы», — сообщается в Telegram-канале ГАИ Тверской области.

По предварительной информации, на 136 километре трассы М-10 «Россия» водитель бензовоза не учел дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который впоследствии столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем MAN.

Уточняется, что погибли водитель и пассажир бензовоза, водители грузовиков получили травмы.