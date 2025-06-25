Во Владивостоке прокуратура проверяет лифт после аварийной остановки

Жители дома на Сабанеева, 15, во Владивостоке обратились в прокуратуру после аварийной остановки лифта. В соцсетях они написали, что трос порвался, а сама кабина упала, но информация оказалась ложной. Специалисты проводят проверку, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В кабине лифта находилась женщина. Ее эвакуировали через 20 минут после сообщения в диспетчерскую службу, никто не пострадал. Прокуратура совместно с Ростехнадзором начала проверку, специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего. Также они оценят техническое состояние лифта.
Ранее «КП» писала, что связалась с ТСЖ. По словам представителя, произошедшее — штатная ситуация, люди преувеличили факту. Правда, зачем же раздувать из мухи слова — непонятно.