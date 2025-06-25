Во Владивостоке прокуратура проверяет лифт после аварийной остановки

В кабине лифта находилась женщина. Ее эвакуировали через 20 минут после сообщения в диспетчерскую службу, никто не пострадал. Прокуратура совместно с Ростехнадзором начала проверку, специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего. Также они оценят техническое состояние лифта.