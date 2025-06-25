На трассе в Тверской области произошло смертельное ДТП с грузовиками

На федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области произошло смертельное ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель бензовоза не учел безопасную дистанцию и врезался в движущийся грузовик Shacman. От удара тот столкнулся с другим грузовым автомобилем MAN, стоявшим впереди.
В результате столкновения погибли водитель и пассажир бензовоза. Оба водителя грузовиков получили травмы различной степени тяжести. На месте работали сотрудники экстренных служб.
«На ФАД М-10 “Россия” Конаковского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП два человека погибли, и еще два получили травмы», — рассказали в ведомстве.
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