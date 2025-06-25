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Трамп: Зеленский в очень сложной ситуации

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что тот находится в крайне сложной ситуации. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на встречу американского главы с журналистами.

Трамп допустил, что может лично спросить Зеленского о его делах.

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что тот находится в крайне сложной ситуации. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на встречу американского главы с журналистами.

«Он (Зеленский, — прим. URA.RU) в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заявил Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, его слова передает Fox News. Президент США добавил, что может встретиться с Зеленским. «Я увижу его и тогда спрошу, как у него дела», — отметил он.

Саммит НАТО проходит 24−25 июня в Гааге. По данным агентства Politico, Владимир Зеленский вряд ли сможет получить от западных партнеров новые гарантии поддержки на нынешнем саммите НАТО. Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в итоговой декларации встречи не появится формулировка о «необратимом пути» Украины в альянс. Кроме того, участники саммита не приняли решений о дополнительной поддержке Киева.

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