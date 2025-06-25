Трамп: Зеленский в очень сложной ситуации

«Он (Зеленский, — прим. URA.RU) в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заявил Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, его слова передает Fox News. Президент США добавил, что может встретиться с Зеленским. «Я увижу его и тогда спрошу, как у него дела», — отметил он.