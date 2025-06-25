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Слюсарь сообщил об обрыве линии электропередачи в Таганроге после атаки БПЛА

В Азове из-за атаки БПЛА повреждены крыша и окна промпредприятия, заявил врио губернатора Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников повреждены промышленные объекты и линии электропередач. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инциденты произошли в Таганроге и Азове.

В Таганроге на улице Попова беспилотник вызвал обрыв ЛЭП. В Азове повреждены крыша и окна промышленного предприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Слюсарь уточнил, что сегодня начнутся восстановительные работы. Жителям многоквартирных домов, пострадавших от атаки, окажут помощь в замене остекления. Врио губернатора подчеркнул, что все службы оперативно реагируют на происшествия и работают в штатном режиме.

Прежде врио губернатора сообщил, что в Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Инциденты произошли в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

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