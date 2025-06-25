Слюсарь сообщил об обрыве линии электропередачи в Таганроге после атаки БПЛА

В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников повреждены промышленные объекты и линии электропередач. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инциденты произошли в Таганроге и Азове.
В Таганроге на улице Попова беспилотник вызвал обрыв ЛЭП. В Азове повреждены крыша и окна промышленного предприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Слюсарь уточнил, что сегодня начнутся восстановительные работы. Жителям многоквартирных домов, пострадавших от атаки, окажут помощь в замене остекления. Врио губернатора подчеркнул, что все службы оперативно реагируют на происшествия и работают в штатном режиме.
Прежде врио губернатора сообщил, что в Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Инциденты произошли в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.