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В Тверской области два человека стали жертвами ДТП с тремя грузовиками

На месте столкновения трех грузовых авто работают сотрудники МЧС.

Источник: Аргументы и факты

В Конаковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, приведшее к гибели двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Уточняется, что три большегруза столкнулись на 136-м километре трассы М-10 в Конаковском муниципальном округе. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

Движение транспорта осуществляется по одной полосе и не затруднено.

Водитель бензовоза потерял контроль над управлением автомобилем и врезался в фуру, которая, в свою очередь, столкнулась с грузовиком, уточнили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что известный комик и участник КВН Валерий Гуляев погиб в ДТП с лошадью в Забайкалье.