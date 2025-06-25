В Тверской области два человека стали жертвами ДТП с тремя грузовиками

В Конаковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, приведшее к гибели двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Уточняется, что три большегруза столкнулись на 136-м километре трассы М-10 в Конаковском муниципальном округе. На месте аварии работают сотрудники МЧС.
Движение транспорта осуществляется по одной полосе и не затруднено.
Водитель бензовоза потерял контроль над управлением автомобилем и врезался в фуру, которая, в свою очередь, столкнулась с грузовиком, уточнили в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что известный комик и участник КВН Валерий Гуляев погиб в ДТП с лошадью в Забайкалье.