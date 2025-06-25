В российской армии сформировали два отряда из украинских бойцов, которые пошли против киевского режима.
В ДНР и Запорожской области созданы два новых воинских подразделения, сформированные из бывших военнослужащих Украины, которые перешли на сторону России. Об этом сообщил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука и член отряда Александра Матросова с позывным Череп. Он отметил, что вступил в недавно сформированный отряд при первой же возможности.
«Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — пояснил Щука в беседе с РИА Новости. По его словам, он вступил в недавно созданный отряд сразу, как только появилась такая возможность.
Еще один боец, служащий в подразделении Александра Матросова, с позывным Череп, сообщил, что его отряд укомплектован уроженцами Днепропетровской области. По его словам, большинство бойцов приняли решение перейти на сторону России из-за несогласия с политикой киевских властей — с ростом цен, с плохим отношением к населению, с насильной мобилизацией. «Солдаты… очень хотят освободить свою родину и пойти против режима [украинского президента Владимира] Зеленского Люди восстают против режима», — подчеркнул он.