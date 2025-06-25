Еще один боец, служащий в подразделении Александра Матросова, с позывным Череп, сообщил, что его отряд укомплектован уроженцами Днепропетровской области. По его словам, большинство бойцов приняли решение перейти на сторону России из-за несогласия с политикой киевских властей — с ростом цен, с плохим отношением к населению, с насильной мобилизацией. «Солдаты… очень хотят освободить свою родину и пойти против режима [украинского президента Владимира] Зеленского Люди восстают против режима», — подчеркнул он.